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В донской столице пьяная женщина едва не убила топором собственного сына

В донской столице пьяная женщина едва не убила топором собственного сына
В донской столице пьяная женщина едва не убила топором собственного сына. Происшествие случилось 10 июля на Таганрогской улице. Об этом сообщает DonDay.ru.

Не рассчитав с дозой выпитого алкоголя на вечеринке, 53-летняя женщина пошла к себе домой. У двери ее встретил сын. К его удивлению, она вернулась домой с топором. Неожиданно ростовчанка стала размахивать им перед парнем. К счастью, он успел закрыть дверь и спасся от дебоширки. Однако она на этом не остановилась. Женщина принялась рубить дверь топором. Парень был вынужден вызвать ей скорую помощь.

Бригада медиков приехала и успокоила женщину. Врачи хотели ее забрать, но она отказалась от госпитализации. Сын дебоширки подписал соответствующие документы.

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