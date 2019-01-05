В донской столице при пожаре в 4-этажном доме пострадала женщина



В донской столице при пожаре в 4-этажном доме пострадала женщина. Огонь вспыхнул 6 января около 10 часов.



На проспекте Чехова загорелась квартира в многоэтажном жилом доме. В помещении пламя распространилось на площади пять квадратных метров. Заметив возгорание, местные жители позвонили пожарным.



- Около 10.20 огонь потушили, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - На месте ЧП работал 21 спасатель с привлечением пяти единиц техники.



К сожалению, при пожаре пострадала женщина. Ростовчанку госпитализировали прибывшие врачи.