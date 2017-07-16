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В донской столице адвоката осудили на четыре года за мошенничество

В донской столице адвоката осудили на четыре года за мошенничество
В донской столице адвоката осудили на четыре года за мошенничество. Роман Подройкин хотел обманом получить от своего клиента около 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.

Роман Подройкин заключил соглашение со своим клиентом и получал от него деньги. По условиям контракта адвокат должен был решать вопросы об уголовном деле мужчины в органах прокуратуры, судебной власти, ФСИН и МВД. При этом Подройкин не имел возможности и не собирался выполнять свои обязательства.

С помощью такого метода адвокат хотел получить от клиента деньги. Однако воплотить в жизнь свой преступный умысел мужчина не смог. Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника. Мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также Подройкин не сможет заниматься адвокатской деятельностью два года.

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