В донской столице адвоката осудили на четыре года за мошенничество



В донской столице адвоката осудили на четыре года за мошенничество. Роман Подройкин хотел обманом получить от своего клиента около 2,4 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ростовской области.



Роман Подройкин заключил соглашение со своим клиентом и получал от него деньги. По условиям контракта адвокат должен был решать вопросы об уголовном деле мужчины в органах прокуратуры, судебной власти, ФСИН и МВД. При этом Подройкин не имел возможности и не собирался выполнять свои обязательства.



С помощью такого метода адвокат хотел получить от клиента деньги. Однако воплотить в жизнь свой преступный умысел мужчина не смог. Сотрудники правоохранительных органов задержали мошенника. Мужчина приговорен к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии с выплатой штрафа в размере 200 тысяч рублей. Также Подройкин не сможет заниматься адвокатской деятельностью два года.