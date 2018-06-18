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В донской столице неизвестные отрубили пенсионерке кончик носа

В донской столице неизвестные отрубили пенсионерке кончик носа
В Ростове неизвестные отрубили пенсионерке топором кончик носа. Нападение на 67-летнюю женщину произошло вечером 20 июня на улице Таганрогской. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

Елена Р. возвращалась домой, когда к ней подбежали двое парней и начали размахивать топором. Мерзавцы отрубили пенсионерке кончик носа и сбежали. Светлана, истекая кровью, отправилась домой откуда вызвала «скорую». Врачи оказали помощь пенсионерке. От госпитализации она отказалась.

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