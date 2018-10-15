Авторизация

Регистрация


  • USD 65.40
  • EUR 75.65
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В донской столице нашли пропавшую без вести 13-летнюю школьницу

В донской столице нашли пропавшую без вести 13-летнюю школьницу
В донской столице нашли пропавшую без вести 13-летнюю школьницу. Утром 16 октября Виктория П. выложила из своего портфеля все учебники. Девочка сложила в ранец личные вещи и одежду, вышла из дома на улице Можайского и отправилась в школу, после чего не вернулась обратно.

- 17 октября правоохранители разыскали пропавшую, - сообщили в пресс-службе донского главка. – Сейчас ее жизни ничего не угрожает. С девочкой полицейские провели профилактическую беседу.

Правоохранители нашли пропавшую в Первомайском районе. Она всю ночь гуляла со своими приятелями в донской столице.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.