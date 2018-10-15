В донской столице нашли пропавшую без вести 13-летнюю школьницу



В донской столице нашли пропавшую без вести 13-летнюю школьницу. Утром 16 октября Виктория П. выложила из своего портфеля все учебники. Девочка сложила в ранец личные вещи и одежду, вышла из дома на улице Можайского и отправилась в школу, после чего не вернулась обратно.



- 17 октября правоохранители разыскали пропавшую, - сообщили в пресс-службе донского главка. – Сейчас ее жизни ничего не угрожает. С девочкой полицейские провели профилактическую беседу.



Правоохранители нашли пропавшую в Первомайском районе. Она всю ночь гуляла со своими приятелями в донской столице.