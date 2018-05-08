В донской столице на 31-й Линии снова провалился асфальт



В донской столице снова провалился асфальт. Инцидент случился днем 11 мая на пересечении 31-й Линии с улицей Комсомольской. Местные жители, приславшие фото, пожаловались на зловоние, которое доносится из ямы.



По словам очевидцев, яма возникла из-за коммунальной аварии. К счастью, в момент ЧП машин и людей на месте не было. В Ростовводоканале заверили, что на участке идут ремонтные работы. Однако бригада оградила территорию и уехала. Не исключено, что жителям печальной 31-й Линии предстоят новые провалы.



Не так давно на этом же участке дороги из-за коммунальной аварии образовалась огромная яма, в которую упал «Форд Экоспорт».