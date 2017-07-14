В донской столице мужчина украл у своей матери золотые зубные коронки



В донской столице мужчина украл у своей матери золотые зубные коронки. Инцидент произошел в одном из домов на улице Профинтерна. Там 35-летний подозреваемый проживал со своей родственницей. Ночью, пока его мать спала, мужчина забрал из дома золотую цепочку, зубные коронки, кольцо и серьги. Затем ростовчанин скрылся.



- Злоумышленника арестовали 15 июля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. - Правоохранители выяснили, что мужчина уже был судим за подобное преступление.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ростовчанин заключен под стражу.