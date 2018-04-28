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В донской столице мужчина украл у соседки стиральную машинку

В донской столице мужчина украл у соседки стиральную машинку
В Ростове 36-летний мужчина украл у своей соседки стиральную машинку. Злоумышленника задержали 29 апреля.

По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, местному жителю понадобились деньги. В коридоре коммунальной квартиры он увидел стиральную машинку. Воспользовавшись отсутствием владелицы, он забрал ее и сдал в пункт приема металлолома. Вырученные средства потратил на свое усмотрение.

- Злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - добавили в ведомстве.

Если вину ростовчанина докажут, ему грозит до двух лет лишения свободы.

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