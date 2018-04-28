В донской столице мужчина украл у соседки стиральную машинку



В Ростове 36-летний мужчина украл у своей соседки стиральную машинку. Злоумышленника задержали 29 апреля.



По информации пресс-центра ГУ МВД России по Ростовской области, местному жителю понадобились деньги. В коридоре коммунальной квартиры он увидел стиральную машинку. Воспользовавшись отсутствием владелицы, он забрал ее и сдал в пункт приема металлолома. Вырученные средства потратил на свое усмотрение.



- Злоумышленник был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - добавили в ведомстве.



Если вину ростовчанина докажут, ему грозит до двух лет лишения свободы.