В донской столице мужчина едва не скончался, запив таблетки алкоголем



В донской столице мужчина едва не скончался, запив таблетки алкоголем. Вечеринка, чуть не закончившаяся трагедией, случилась вечером 9 марта на улице Оганова. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.



34-летний Степан З. выпивал со своими друзьями, а когда товарищи ушли, достал таблетки и выпил горсть обезболивающих. Ростовчанин запил препараты крепким алкоголем. Через время мужчине стало плохо, и он обратился за помощью к врачам. Медики с диагнозом «острое отравление» доставили его в больницу.