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В донской столице мужчина едва не скончался, запив таблетки алкоголем

В донской столице мужчина едва не скончался, запив таблетки алкоголем
В донской столице мужчина едва не скончался, запив таблетки алкоголем. Вечеринка, чуть не закончившаяся трагедией, случилась вечером 9 марта на улице Оганова. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

34-летний Степан З. выпивал со своими друзьями, а когда товарищи ушли, достал таблетки и выпил горсть обезболивающих. Ростовчанин запил препараты крепким алкоголем. Через время мужчине стало плохо, и он обратился за помощью к врачам. Медики с диагнозом «острое отравление» доставили его в больницу.

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