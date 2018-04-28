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В донской столице мотоциклист погиб после столкновения с автобусом

В донской столице мотоциклист погиб после столкновения с автобусом
В донской столице мотоциклист погиб после столкновения с автобусом № 71. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 1 мая на улице Малиновского.

По предварительным данным, водитель общественного транспорта двигался без пассажиров на место маршрута, не уступил дорогу парню на мотоцикле «Днепр» и допустил с ним столкновение.

Как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области, мотоциклист скончался по дороге в больницу. По факту аварии проводится проверка.

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