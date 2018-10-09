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В донской столице мать и дочь жестоко избили ростовчанку на улице

В донской столице мать и дочь жестоко избили ростовчанку на улице
В донской столице мать и дочь жестоко избили ростовчанку на улице. Происшествие случилось утром 11 октября. Об этом сообщает DonDay.ru.

31-летняя Нина Л. в маршрутке ехала в Александровку. В общественном транспорте она заступилась за бабушку, на которую одна из пассажирок ругалась матом. Между женщинами возник конфликт. Они немного потолкали друг друга и успокоились. После потасовки пассажирка стала угрожать Нине Л.

Женщина решила выйти из маршрутки и вызвать такси на пересечение улицы Ленина и проспекта Нагибина. Однако сесть в приехавший автомобиль она не успела. На Нину Л. накинулись дебоширка и ее мать. Они разбили девушке голову битой, брызнули ей в глаза из перцового баллончика и облили лицо зеленкой. Затем злоумышленницы скрылись.

Пострадавшая вызвала себе «скорую». Врачи доставили ее в больницу. У Нины Л. диагностировали множественные ушибы, черепно-мозговую травму и ожоги глаз второй степени. Медики оказали ей необходимую помощь.

Сейчас здоровью пострадавшей ничего не угрожает. Однако она практически ничего не видит из-за ожогов.

Родственники Нины Л. написали заявление в полицию. Как отметили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту избиения женщины.

Близкие и друзья Нины Л. разыскивают свидетелей инцидента. Если у вас есть видеозапись избиения, или вы просто стали очевидцем произошедшего, позвоните по телефону: 8-909-408-70-66 (Светлана).

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