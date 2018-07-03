В донской столице из-за аварии образовалась пробка



В Ростове из-за аварии на улице Оганова образовалась многокилометровая пробка. Дорожно-транспортное происшествие случилось около 17 часов 5 июля. Это время совпало с тем, когда люди обычно возвращаются домой, и на дорогах и без ДТП образовываются пробки.



По словам свидетелей, водитель «Хендай» поворачивал, когда в него врезался большегруз с прицепом. В результате происшествия водитель получил незначительные повреждения.



Несмотря на то, что авария незначительная, автомобили образовали там затор. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», скорость движения на данном участке не превышает 5-7 километров в час.