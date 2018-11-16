В донской столице годовалый мальчик проглотил мебельную заглушку



В донской столице годовалый мальчик проглотил мебельную заглушку. Происшествие случилось 18 ноября около 22 часов на улице Таганрогской. Об этом сообщает DonDay.ru.



Ребенок в комнате нашел двухсантиметровую заглушку для мебели. Мальчик захотел попробовать интересный предмет на вкус. Он засунул его в рот и проглотил. Вскоре ребенку стало плохо. Родственники, увидев, что малыш плачет, вызвали ему «скорую».



– С диагнозом «инородное тело пищевода» ребенка доставили в больницу, – сообщил источник издания. – Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.