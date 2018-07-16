В донской столице эвакуировали киноцентр «Большой»



Из киноцентра «Большой» в Ростове-на-Дону эвакуировали посетителей. Инцидент случился 18 июля днем.



Как отметили очевидцы, в здании произошло задымление. Посетители рассказали о случившемся в соцсети.



Сотрудники кинотеатра сообщили, что эвакуация началась после сработавшей сигнализции.



- Зрителей эвакуировали из помещений. - прокомментировали представители компании. - Оказалось, что задымление было в соседней пиццерии. Уже через десять минут кинотеатр вновь открыли. Сейчас сеансы идут по обычному расписанию.