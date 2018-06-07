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В донской столице двое малышей пострадали при пожаре в многоэтажке

В донской столице двое малышей пострадали при пожаре в многоэтажке
Во время пожара в многоэтажном доме Ростова пострадали двое детей. Происшествие случилось около 16 часов 9 июня на проспекте Стачки, 22/1.
Фото с места случившегося местные жители опубликовали в соцсети.

- Во время пожара взрослых в квартире не было. Спасателей вызвала соседка,которая учуяла запах гари, - отмечает автор поста. - В результате ЧП пострадали четырехлетняя девочка и полуторагодовалый мальчик. С отравлением продуктами горения их отвезли в больницу.

В пресс-службе ГУ МЧС региона добавили, что пламя тушили 15 человек личного состава и четыре единицы техники.

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