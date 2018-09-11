В донской столице 81-летнюю пенсионерку избила соседка
В донской столице 81-летнюю пенсионерку избила соседка. Происшествие случилось 12 сентября. Об этом сообщает DonDay.ru. Ростовчанки ругались на лестничной клетке дома № 20, расположенного на улице Профинтерна.
Разозлившись, соседка бабушки стала избивать ее, а затем отправилась домой. После потасовки 81-летняя Людмила Л. позвонила врачам.
Медики приехали на место происшествия и оказали первую помощь пострадавшей. У ростовчанки диагностировали множественные ушибы верхней и нижней поверхности грудной клетки. От госпитализации пенсионерка отказалась.