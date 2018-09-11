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В донской столице 81-летнюю пенсионерку избила соседка

В донской столице 81-летнюю пенсионерку избила соседка
В донской столице 81-летнюю пенсионерку избила соседка. Происшествие случилось 12 сентября. Об этом сообщает DonDay.ru. Ростовчанки ругались на лестничной клетке дома № 20, расположенного на улице Профинтерна.

Разозлившись, соседка бабушки стала избивать ее, а затем отправилась домой. После потасовки 81-летняя Людмила Л. позвонила врачам.

Медики приехали на место происшествия и оказали первую помощь пострадавшей. У ростовчанки диагностировали множественные ушибы верхней и нижней поверхности грудной клетки. От госпитализации пенсионерка отказалась.

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