В донской столице 81-летний пенсионер выпал из окна
В донской столице 81-летний пенсионер выпал из окна второго этажа. ЧП случилось днем 31 октября в многоквартирном доме на улице Тимошенко. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.
По информации издания, пожилой мужчина чудом выжил, получив черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и почки. Ростовчанина в тяжелейшем состоянии доставили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.