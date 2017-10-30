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В донской столице 81-летний пенсионер выпал из окна

В донской столице 81-летний пенсионер выпал из окна
В донской столице 81-летний пенсионер выпал из окна второго этажа. ЧП случилось днем 31 октября в многоквартирном доме на улице Тимошенко. Об этом сообщает DonDay.ru со ссылкой на свой источник.

По информации издания, пожилой мужчина чудом выжил, получив черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб грудной клетки и почки. Ростовчанина в тяжелейшем состоянии доставили в больницу. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

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