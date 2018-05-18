В донской столице 15-летняя девочка пыталась покончить с собой



Жительница Ростова пыталась покончить с собой. Происшествие случилось вечером 19 мая в переулке Педагогическом. Об этом сообщает портал DonDay.ru со ссылкой на собственный источник.



Девочка решила совершить суицид. Заподозрив неладное, мама школьницы зашла в комнату дочери. Она успела ее остановить, после чего вызвала скорую помощь, чтобы убедиться, что с дочкой все в порядке.



В тяжелом состоянии с диагнозом «экзогенная интоксикация» девочку доставили в больницу. В настоящее время она находится под наблюдением врачей.