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В донском хуторе Пирожок сгорел магазин

В донском хуторе Пирожок сгорел магазин
В Ростовской области в одном из посёлков Волгодонского района сгорел магазин. Пожар произошёл в хуторе Пирожок около двух часов ночи 25 октября.

Огонь в торговой точке в переулке Совхозном заметили жители близлежащих домов. Местные жители вызвали спасателей. Однако пламя быстро распространилось по помещению. На момент прибытия пожарных, площадь возгорания составляла уже 54 кв. м. К счастью, в ночное время в здании никого не было.
– В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - К тушению привлекались три спасателя и две единицы техники.

Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты Госпожнадзора.

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