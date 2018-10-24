В донском хуторе Пирожок сгорел магазин



В Ростовской области в одном из посёлков Волгодонского района сгорел магазин. Пожар произошёл в хуторе Пирожок около двух часов ночи 25 октября.



Огонь в торговой точке в переулке Совхозном заметили жители близлежащих домов. Местные жители вызвали спасателей. Однако пламя быстро распространилось по помещению. На момент прибытия пожарных, площадь возгорания составляла уже 54 кв. м. К счастью, в ночное время в здании никого не было.

– В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - К тушению привлекались три спасателя и две единицы техники.



Причины возгорания сейчас устанавливают специалисты Госпожнадзора.