В Донецке Ростовской области в реке найден труп 15-летней девочки



В Донецке Ростовской области в реке найден труп 15-летней девочки. Тело школьницы нашла 9 мая в реке Шепиловка местные жители.



По предварительным данным, после обнаружения тела очевидцы вызвали спасателей на место происшествия. Когда тело было извлечено из реки, местные жители узнали пропавшую школьницу. Появилось множество разных домыслов о причинах смерти девочки.



В местном следственном комитете отметили, что это не убийство и, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийство». Причины и обстоятельства смерти предстоит выяснить специалистам.

