В Донецке после обильных ливней на дороге образовалась огромная яма



В Донецке после обильных ливней на проезжей части образовалась огромная яма. Дорожный капкан местные жители заметили утром 11 июня в третьем микрорайоне, недалеко от кафе «Орхидея». Фотографии провалившегося асфальта горожане опубликовали в социальной сети.



«Я знаю, что по весне дороги «тают», но сейчас как бы уже лето. Проезда практически не осталось, люк тоже вот-вот провалится», - отметил автор публикации.



На снимках видно, что яма посреди дороги достигает около трех метров в длину и примерно метра в ширину. Интернет-пользователи считают, что асфальт размыли продолжительные дожди.