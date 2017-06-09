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В Донецке после обильных ливней на дороге образовалась огромная яма

В Донецке после обильных ливней на дороге образовалась огромная яма
В Донецке после обильных ливней на проезжей части образовалась огромная яма. Дорожный капкан местные жители заметили утром 11 июня в третьем микрорайоне, недалеко от кафе «Орхидея». Фотографии провалившегося асфальта горожане опубликовали в социальной сети.

«Я знаю, что по весне дороги «тают», но сейчас как бы уже лето. Проезда практически не осталось, люк тоже вот-вот провалится», - отметил автор публикации.

На снимках видно, что яма посреди дороги достигает около трех метров в длину и примерно метра в ширину. Интернет-пользователи считают, что асфальт размыли продолжительные дожди.

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