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В Донецке осудили мужчину, который перерезал горло ветеринару

В Донецке осудили мужчину, который перерезал горло ветеринару
Донецкий городской суд приговорил убийцу ветврача к восьми годам в колонии особого режима. Мужчина обвинялся по статье «Убийство».

По версии суда, происшествие случилось вечером 16 декабря 2017 года в поселке ЦОФ города Донецка. В тот вечер к мужчине в гости пришел его приятель. Друзья накрыли стол и устроили застолье. Когда горячительные напитки ударили в голову, между приятелями произошла ссора. Словесная перепалка в скором времени переросла в поножовщину. Гость схватил нож и ударил им несколько раз ветеринара. Раненый попытался убежать. Но мужчина догнал друга и перерезал ему горло.

За совершенное преступление злоумышленник получил 8 лет колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

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