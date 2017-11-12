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В Донецке 51-летний водитель кроссовера сбил двух 8-летних девочек

В Донецке 51-летний водитель кроссовера сбил двух 8-летних девочек
В Донецке 51-летний водитель кроссовера сбил двух 8-летних школьниц. ДТП произошло на улице Майской днем 14 ноября.

По информации Донского главка, мужчина, управлявший «Рено Дастер», сбил второклассниц, когда те переходили дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

- Девочки получили травмы и были госпитализированы, - рассказали в ведомстве. – Правоохранители начали проверку по факту аварии.

Сейчас дети находятся в коме. Их состояние расценивается как тяжелое.

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