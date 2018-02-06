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В Донецке 19-летний дебошир напал на полицейского с ножом

В Донецке 19-летний дебошир напал на полицейского с ножом

В городе Донецке Ростовской области в отношении 19-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за нападение на полицейского.

7 января 2018 года в полицию обратились горожане и попросили сотрудников приехать по указанному адресу. В одной из квартир многоэтажного дома в 12-м квартале громко играла музыка, были слышны крики и ненормативная лексика. На вызов прибыли два сотрудника. Когда они вошли в квартиру, один из находившихся там молодых людей напал на полицейского.
- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он нанёс один удар ножом в руку сотруднику полиции. Правоохранитель получил резаную рану левой кисти, - рассказали в следственном управлении СК РФ Ростовской области.

В отношении парня возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Как выяснилось в ходе проверки, ранее молодой человек уже был судим за применение насилия в отношении сотрудника полиции и оскорбление представителя власти.

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