В доме в центре Ростова произошёл пожар



В доме в центре Ростова произошёл пожар. Возгорание началось в одной из квартир на втором этаже дома № 76 по улице Шаумяна.



Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны 27 ноября около 16:30. Прибывшие пожарные справились с огнём в течение 10-15 минут.

- Площадь пожара составила два квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.



По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания проводки.