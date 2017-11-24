Авторизация

Регистрация


  • USD 58.53
  • EUR 69.33
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В доме в центре Ростова произошёл пожар

В доме в центре Ростова произошёл пожар
В доме в центре Ростова произошёл пожар. Возгорание началось в одной из квартир на втором этаже дома № 76 по улице Шаумяна.

Сообщение о происшествии поступило на пульт пожарной охраны 27 ноября около 16:30. Прибывшие пожарные справились с огнём в течение 10-15 минут.
- Площадь пожара составила два квадратных метра. В результате происшествия никто не пострадал, - отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за замыкания проводки.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.