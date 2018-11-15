В деревообрабатывающем цехе в Ростовской области произошел пожар



В Ростовской области случился пожар в деревообрабатывающем цехе. Происшествие случилось 16 ноября в поселке Темерницком.



По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в цехе по переработке дерева на улице Задонской произошел пожар. Когда на место прибыли пожарные, огнем было охвачено 400 квадратных метров постройки.



К счастью, в результате пожара никто не пострадал. С огнем удалось справиться менее чем за час.



В тушении возгорания принимали участие 38 пожарных и восемь единиц техники.