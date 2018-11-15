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В деревообрабатывающем цехе в Ростовской области произошел пожар

В деревообрабатывающем цехе в Ростовской области произошел пожар
В Ростовской области случился пожар в деревообрабатывающем цехе. Происшествие случилось 16 ноября в поселке Темерницком.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Ростовской области, в цехе по переработке дерева на улице Задонской произошел пожар. Когда на место прибыли пожарные, огнем было охвачено 400 квадратных метров постройки.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. С огнем удалось справиться менее чем за час.

В тушении возгорания принимали участие 38 пожарных и восемь единиц техники.

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