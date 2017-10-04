В Дагестане задержан молодой человек, напавший с ножом на таксиста в Ростовской области



В Дагестане задержан подозреваемый в покушении на убийство таксиста в Ростовской области.



29 сентября на трассе Котельниково - Песчанокопское между водителем такси и молодым человеком возник конфликт. Пассажир отказался платить за поездку. Во время перепалки клиент достал нож и 14 раз ударил им 58-летнего шофёра. Затем подозреваемый вытолкал мужчину из «ВАЗ-2110» и уехал на его машине. Раненого таксиста в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

- В результате проведенных следователями СКР совместно с сотрудниками полиции оперативных мероприятий 25-летний подозреваемый был задержан в Республике Дагестан и доставлен в Ростовскую область, - рассказала старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева. - Следователем в суд направлено ходатайство о заключении его под стражу.



В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Разбой». Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства случившегося.