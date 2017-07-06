В центре Зернограда забил коммунальный фонтан: видео



В центре Зернограда забил коммунальный фонтан. Трубу прорвало 7 июля на пересечении улиц Чкалова и Ленина. Вода расплескалась по дороге и вызвала бурный интерес у горожан. Местные жители пришли посмотреть на ЧП в центре Зернограда.



Примечательно, что в тот момент на участке проходили строительные работы. Не исключено, что экскаватор задел трубу, и она лопнула.



Напомним, не так давно в результате коммунальной аварии пострадали ростовчане. В донской столице 30 мая из-за прорыва трубопровода жилой дом залило кипятком.

