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В центре Зернограда забил коммунальный фонтан: видео

В центре Зернограда забил коммунальный фонтан: видео
В центре Зернограда забил коммунальный фонтан. Трубу прорвало 7 июля на пересечении улиц Чкалова и Ленина. Вода расплескалась по дороге и вызвала бурный интерес у горожан. Местные жители пришли посмотреть на ЧП в центре Зернограда.

Примечательно, что в тот момент на участке проходили строительные работы. Не исключено, что экскаватор задел трубу, и она лопнула.

Напомним, не так давно в результате коммунальной аварии пострадали ростовчане. В донской столице 30 мая из-за прорыва трубопровода жилой дом залило кипятком.

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