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В центре Шахт мужчина украл из магазина меховое пальто за 60 тыс. руб.

В центре Шахт мужчина украл из магазина меховое пальто за 60 тыс. руб.

В центре города Шахты мужчина украл из магазина меховое пальто за 60 тыс. руб. Ночью 9 марта местный житель залез в магазин меховых изделий на проспекте Победы Революции. Там он приметил отличный, хоть и запоздалый, подарок к 8 марта в виде женского пальто.Мужчина руками разбил стекло, украл вещь и скрылся. Но далеко уйти ему не удалось- сигнал о том, что в магазин проник злоумышленник, поступил в Управление Росгвардии.
- Часть сотрудников вневедомственной охраны оцепили здание, остальные отправились прочесывать территорию рядом с магазином,- рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Ростовской области. - Злоумышленника поймали на соседней улице с украденным меховым пальто. Его руки были в порезах, предположительно, из-за стеклянных осколков.

33-летнего жителя Шахт доставили в полицию. На него завели уголовное дело по статье «Кража».

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