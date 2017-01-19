В центре Ростова загорелся трамвай с пассажирами: видео



В центре Ростова во время движения загорелся трамвай. В момент возгорания в транспорте находились пассажиры.



ЧП произошло 19 января в вагоне, следовавшем по маршруту № 10 «Лендворец-Сельмаш». Когда началось задымление, трамвай находился в районе остановки, расположенной на улице Горького в районе дома № 92.

- Сообщение о происшествии поступило в 11:58. Горение происходило на площади три квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - В результате возгорания никто не пострадал.



Прибывшие пожарные ликвидировали огонь в течение 15 минут. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава.





