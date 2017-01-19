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В центре Ростова загорелся трамвай с пассажирами: видео

В центре Ростова загорелся трамвай с пассажирами: видео
В центре Ростова во время движения загорелся трамвай. В момент возгорания в транспорте находились пассажиры.

ЧП произошло 19 января в вагоне, следовавшем по маршруту № 10 «Лендворец-Сельмаш». Когда началось задымление, трамвай находился в районе остановки, расположенной на улице Горького в районе дома № 92.
- Сообщение о происшествии поступило в 11:58. Горение происходило на площади три квадратных метра, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. - В результате возгорания никто не пострадал.

Прибывшие пожарные ликвидировали огонь в течение 15 минут. В тушении были задействованы две единицы техники и восемь человек личного состава.
В центре Ростова загорелся трамвай с пассажирами: видео

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