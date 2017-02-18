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В центре Ростова загорелась многоэтажка: видео

В центре Ростова загорелась многоэтажка: видео

В центре Ростова 18 февраля загорелся многоэтажка. Возгорание произошло в квартире на шестом этаже дома по адресу переулок Крепостной, 87, на пересечении с улицей Пушкинской.
- Я заметил горящую квартиру примерно в пол второго дня,- рассказал Rostov.ru очевидец произошедшего Стас Боков, приславший в редакцию фотографию и видео.- Пожар тогда только начинался. Спасатели приехали минут через пять, сначала три машины, а потом еще две.

Очевидец рассказал, что на тот момент, когда было сделано фото, в 13:47, пожар уже почти полностью потушили. Собеседник Rostov.ru также отметил, что пожарные сработали очень оперативно, поэтому обошлось без жертв.

Причина возгорания пока неизвестна.

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