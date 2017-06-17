В центре Ростова водитель маршрутки протаранил иномарку
В центре Ростова водитель маршрутки протаранил иномарку. Авария произошла вечером 20 июня на пересечении Братского переулка и улицы социалистической. Последствия происшествия горожане сняли на фото.
По словам свидетелей, водитель маршрутки № 40 не ступил дорогу «Рено Логан» и допустил с ним столкновение. В результате аварии никто не пострадал. Механические повреждения получили оба транспортных средства.
После аварии на этом участке дороги образовался дорожный затор.