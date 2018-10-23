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В центре Ростова водитель иномарки сбил девушку на переходе и скрылся с места ДТП

В центре Ростова водитель иномарки сбил девушку на переходе и скрылся с места ДТП
В центре Ростова-на-Дону водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе и оставил место происшествия. Авария произошла вечером 24 октября на пересечении Кировского проспекта и улицы Суворова.

По словам очевидцев, мужчина, управляя предположительно «Тойотой Камри» сбил ростовчанку, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. Допустив наезд на девушку, автомобилист скрылся, оставив один номер.

С травмами девушку доставили в больницу.

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