В центре Ростова водитель иномарки сбил девушку на переходе и скрылся с места ДТП
В центре Ростова-на-Дону водитель иномарки сбил девушку на пешеходном переходе и оставил место происшествия. Авария произошла вечером 24 октября на пересечении Кировского проспекта и улицы Суворова.
По словам очевидцев, мужчина, управляя предположительно «Тойотой Камри» сбил ростовчанку, когда та переходила дорогу по пешеходному переходу. Допустив наезд на девушку, автомобилист скрылся, оставив один номер.
С травмами девушку доставили в больницу.