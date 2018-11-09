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В центре Ростова ВАЗ протаранил забор и снёс стенд с афишами

В центре Ростова ВАЗ протаранил забор и снёс стенд с афишами
В Ростове водитель «ВАЗ-21099» протаранил забор и снёс стенд в центре города.

Авария случилась утром 11 ноября на пересечении проспекта Будённовского и улицы Козлова. Предположительно, водитель «девяносто девятой» не справился с управлением и выскочил на обочину. Автомобиль протаранил металлический забор, перескочил через бетонные шары и снёс стенд с афишами. Конструкция остановила машину, иначе она выскочила бы на тротуар.

В отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.

В центре Ростова ВАЗ протаранил забор и снёс стенд с афишамиВ центре Ростова ВАЗ протаранил забор и снёс стенд с афишамиВ центре Ростова ВАЗ протаранил забор и снёс стенд с афишами

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