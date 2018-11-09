В центре Ростова ВАЗ протаранил забор и снёс стенд с афишами



В Ростове водитель «ВАЗ-21099» протаранил забор и снёс стенд в центре города.



Авария случилась утром 11 ноября на пересечении проспекта Будённовского и улицы Козлова. Предположительно, водитель «девяносто девятой» не справился с управлением и выскочил на обочину. Автомобиль протаранил металлический забор, перескочил через бетонные шары и снёс стенд с афишами. Конструкция остановила машину, иначе она выскочила бы на тротуар.



В отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства аварии уточняются.



