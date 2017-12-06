В центре Ростова в столкновении «Хендая» и «БМВ» пострадали пять человек



В ДТП в центре Ростова пострадали пять человек. Авария произошла около половины десятого вечера 7 декабря на пересечении улицы Красноармейской и проспекта Ворошиловского. На перекрёстке столкнулись «Хендай» и «БМВ».

- В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали и были госпитализированы пять человек, - сообщили в ГУ МВД Ростовской области.



От удара «БМВ» отбросило на тротуар. Есть ли пострадавшие среди пешеходов, пока не известно. Информация уточняется. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства аварии.



