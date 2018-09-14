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В центре Ростова в столкновении двух авто пострадал ребенок

В центре Ростова в столкновении двух авто пострадал ребенок
В центре Ростова-на-Дону в столкновении двух авто пострадал ребенок. Авария случилась в ночь на 16 сентября в районе дома № 47 по улице Большой Садовой.

По предварительной информации, 21-летний парень на «Ладе Приоре», разворачиваясь, врезался в «Тойоту». Удар был такой силы, что авто буквально разворотило.

- В ДТП пострадал 4-летний пассажир иномарки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. – По факту произошедшего проводится проверка.

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