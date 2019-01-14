В центре Ростова в очередной раз загорелся исторический особняк





В центре Ростова на Донской в очередной раз загорелся исторический особняк. Возгорание в двухэтажном здании на пересечении улицы с переулком Соборным произошло около 18 часов 16 января.



Очаг пожара находился на первом этаже. На место происшествия прибыли три пожарных расчёта. Им потребовалось несколько минут, чтобы потушить огонь. К этому моменту языки пламени уже вырывались из окна.



Добавим, что пожар в этом доме происходит далеко не в первый раз. Жители соседних домов уже сбились со счёта, сколько раз за зиму им приходится вызывать пожарных. Как правило, возгорания происходят в холодное время года. Связано это с тем, что после того как дом несколько лет назад расселили, он стал пристанищем для бездомных.



Люди без определённого места жительства забираются внутрь и разжигают там костры, чтобы погреться.



Как-то коммунальщики даже пытались повесить замок на дверь дома. Но засов был сорван чуть ли не на следующий день. Доступ вновь оказался открыт всем желающим.

