В центре Ростова в ДТП с тремя машинами пострадали двое



Ночью в центре Ростова два человека пострадали в аварии. ДТП произошло после полуночи 1 ноября в Крепостном переулке.



По предварительный данным, виновником аварии стал 44-летний водитель автомобиля «Дацун».



- Мужчина не уступил дорогу «Ниве», в результате чего произошло столкновение, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - От удара «Ниву» отбросило на «Роад Партнер», который был припаркован неподалеку.



В аварии пострадали 28-летний пассажир «Дацуна» и 23-летний водитель «Нивы». Молодые люди с травмами доставлены в больницу.



Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.