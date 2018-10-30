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В центре Ростова в ДТП с тремя машинами пострадали двое

В центре Ростова в ДТП с тремя машинами пострадали двое
Ночью в центре Ростова два человека пострадали в аварии. ДТП произошло после полуночи 1 ноября в Крепостном переулке.

По предварительный данным, виновником аварии стал 44-летний водитель автомобиля «Дацун».

- Мужчина не уступил дорогу «Ниве», в результате чего произошло столкновение, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области. - От удара «Ниву» отбросило на «Роад Партнер», который был припаркован неподалеку.

В аварии пострадали 28-летний пассажир «Дацуна» и 23-летний водитель «Нивы». Молодые люди с травмами доставлены в больницу.

Все обстоятельства случившегося сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД.

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