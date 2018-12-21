В центре Ростова столкнулись две иномарки: пострадали оба водителя автомобилей



В центре Ростова столкнулись две иномарки. ДТП произошло 23 декабря около 2.00 на пересечении улицы Большой Садовой и проспекта Соколова.



21-летний водитель арендованного «Хендай» врезался в 38-летнего мужчину на «Ауди». Затем корейская иномарка выехала с дороги и протаранила здание № 75, которое находится рядом с представительством президента РФ в ЮФО.



- В аварии пострадали водители обоих автомобилей, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. - С травмами их госпитализировали медики.



Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Выясняются все детали случившегося.