В центре Ростова сгорел заброшенный дом: есть пострадавшие



В центре Ростова сгорел заброшенный дом: есть пострадавшие. Пламя вспыхнуло в двухэтажном здании в переулке Соборном 30 сентября. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Около часа ночи местные жители позвонили пожарным и сообщили о происшествии.



- Спасатели прибыли на место возгорания и локализовали пламя около 3.00, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – В 4.40 пожарные ликвидировали огонь.



В результате возгорания пострадали люди, оказавшиеся в момент происшествия в доме. Врачи доставили их в больницу.



В тушении пожара принимали участие 43 спасателя с привлечением 12 единиц техники. Сейчас выясняются причины возгорания.