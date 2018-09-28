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В центре Ростова сгорел заброшенный дом: есть пострадавшие

В центре Ростова сгорел заброшенный дом: есть пострадавшие
В центре Ростова сгорел заброшенный дом: есть пострадавшие. Пламя вспыхнуло в двухэтажном здании в переулке Соборном 30 сентября. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров. Около часа ночи местные жители позвонили пожарным и сообщили о происшествии.

- Спасатели прибыли на место возгорания и локализовали пламя около 3.00, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. – В 4.40 пожарные ликвидировали огонь.

В результате возгорания пострадали люди, оказавшиеся в момент происшествия в доме. Врачи доставили их в больницу.

В тушении пожара принимали участие 43 спасателя с привлечением 12 единиц техники. Сейчас выясняются причины возгорания.

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