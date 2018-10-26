В центре Ростова пьяный водитель на арендованной иномарке снес забор



В Ростове на проспекте Ворошиловском водитель на арендованном «Хендай Солярис» снёс забор. По предварительным данным, молодой человек был пьян.



ДТП произошло около половины седьмого утра 28 октября в районе дома 19а. Как рассказали очевидцы, иномарка двигалась на большой скорости со стороны Большой Садовой в направлении Ворошиловского моста. На пересечении с улицей Станиславского легковушка подпрыгнула на рельсах. Автомобиль потерял управление и врезался в забор на тротуаре. Металлические конструкции отлетели в витрину бара и разбили стекло. К счастью, в этот момент на пешеходной части никого не было.



Несмотря на то, что иномарка сильно разбита, управлявший ею парень не пострадал.

- 21-летний водитель от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказался, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД Ростовской области. – В отношении него сотрудники ГИБДД составили административный материал.



Добавим, что молодой человек управлял чужим автомобилем. Он воспользовался услугой «каршеринг» - поминутной арендой автомобилей.