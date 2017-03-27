В центре Ростова произошло тройное ДТП с участием грузовой ГАЗели





В центре Ростова участниками ДТП стали сразу три автомобиля, в том числе грузовая ГАЗель.



Авария произошла в районе пересечения проспекта Буденновского и улицы Текучёва. Около 7 утра столкнулись «ВАЗ-2114», «Хендай Акцент» и грузовик. При этом лоб в лоб врезались ГАЗель и иномарка, после чего «Хендай» протаранила ехавшая за ним «четырнадцатая».



Серьёзные механические повреждения получили отечественная легковушка и иномарка. В тройной аварии никто не пострадал. Сейчас в районе ДТП образовалась пробка. Скорость движения на этом участке по улице Текучёва составляет 7 км/ч. По Будёновскому от улицы Мечникова до Черепахина автомобили едут со скоростью 10 км/ч.







