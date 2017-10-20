В центре Ростова произошло ДТП с участием «скорой»
22 октября около 15:30 в центре Ростова произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи.
Авария случилась на пересечении улицы Большой Садовой с переулком Халтуринским. На перекрестке столкнулись «Хендай Акцент» под управлением 33-летней девушки и машина «скорой». От удара медицинский автомобиль отбросило на тротуар. «ГАЗель» остановилась у стены магазина, расположенного на углу.
- В результате ДТП травмы получила водитель легкового автомобиля, - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области.
По факту аварии сотрудники ГИБДД проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.