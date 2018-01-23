В центре Ростова потушили крупный пожар





В центре Ростова ликвидирован крупный пожар. Возгорание произошло на улице Красных Зорь, в доме № 24.



Пожар случился в квартире на первом этаже двухэтажного дома 25 января около 13 часов. Прибывшие на место происшествия пожарные объявили повышенный ранг пожара № 2, были запрошены дополнительные силы для тушения. Квартира к этому моменту полыхала на площади 100 квадратных метров.

- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - В 14.37 объявлена ликвидация открытого горения. В 14.45 пожар полностью ликвидирован.



К тушению привлекались 68 спасателей и 15 единиц техники. Причина возгорания выясняется.