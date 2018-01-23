Авторизация

Регистрация


  • USD 55.93
  • EUR 69.46
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В центре Ростова потушили крупный пожар

В центре Ростова потушили крупный пожар

В центре Ростова ликвидирован крупный пожар. Возгорание произошло на улице Красных Зорь, в доме № 24.

Пожар случился в квартире на первом этаже двухэтажного дома 25 января около 13 часов. Прибывшие на место происшествия пожарные объявили повышенный ранг пожара № 2, были запрошены дополнительные силы для тушения. Квартира к этому моменту полыхала на площади 100 квадратных метров.
- В результате происшествия никто не пострадал, - сообщили в ГУ МЧС Ростовской области. - В 14.37 объявлена ликвидация открытого горения. В 14.45 пожар полностью ликвидирован.

К тушению привлекались 68 спасателей и 15 единиц техники. Причина возгорания выясняется.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.