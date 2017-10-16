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В центре Ростова поисковики нашли рожденного в подвале ребёнка, украденного отцом

В центре Ростова поисковики нашли рожденного в подвале ребёнка, украденного отцом
В Ростове поисковики из отряда «Лаза Алерт Юг» нашли рождённого в подвале ребёнка, украденного отцом.

Как сообщалось ранее, вечером 17 октября прохожие сообщили в полицию о том, что на улице Социалистической в подвале нежилого дома родила молодая женщина. Ростовчане вызвали на место «скорую». Прибывшие медики оказали роженице необходимую помощь. Находившийся в это время рядом мужчина, представившийся биологическим отцом, взял на руку младенца и ушёл в неизвестном направлении.

На поиск мужчины с новорожденным были ориентированы наряды полиции. К розыску малыша также приступили волонтёры из отряда «Лиза Алерт Юг». Поисковики прибыли на место, разбили территорию на квадраты и приступили к розыску. Десятки молодых людей проверяли заброшенные здания, дворы, подвалы, опрашивали бездомных, прохожих, охранников. В результате к половине второго ночи, прочесав центр города, добровольцам удалось найти мужчину с новорожденным мальчиком.
- Возвращалась к штабу с проверки «заброшки», заметили, что в закрытом дворе идёт мужчина, который несёт что-то в руках.

Позвали полицейских для проникновения на закрытую частную территорию, - рассказали в поисковом отряде. – Волонтёр с сотрудником полиции перелезли через забор и прошли вглубь двора, где увидели мужчину с красно-белым пледом в руках, который заходил в подъезд, уверяя, что идет к знакомым. Мужчиной оказался разыскиваемый нами человек. В одеяле был завернут младенец.

На место вызвали «скорую». Медики доставили ребёнка в больницу. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
По факту случившегося Следственное управление по Ростовской области проводит проверку, выясняются все обстоятельства.
- По предварительным данным, женщина, родившая ребенка, состоит на учете в психоневрологическом диспансере, - сообщили в ведомстве. - Она, а также мужчина, представившийся биологическим отцом ребенка, а затем похитивший его, длительное время не проживали по месту регистрации.

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