Авторизация

Регистрация


  • USD 58.17
  • EUR 71.39
Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В центре Ростова пассажир угрожал таксисту ножом из-за двух тысяч рублей

В центре Ростова пассажир угрожал таксисту ножом из-за двух тысяч рублей
В центре Ростова пассажир угрожал таксисту ножом из-за двух тысяч рублей. Происшествие случилось на улице Максима Горького ночью 10 февраля.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, злоумышленник, угрожая ножом, потребовал деньги у 38-летнего водителя «Шевроле Ланос». Мужчина забрал почти две тысячи рублей и сбежал.

- Через несколько часов 45-летнего подозреваемого задержали, - отметили в ведомстве. - Ранее горожанин отбывал наказание за мошенничество, сбыт наркотиков и грабеж.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.