В центре Ростова пассажир угрожал таксисту ножом из-за двух тысяч рублей



В центре Ростова пассажир угрожал таксисту ножом из-за двух тысяч рублей. Происшествие случилось на улице Максима Горького ночью 10 февраля.



По информации пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, злоумышленник, угрожая ножом, потребовал деньги у 38-летнего водителя «Шевроле Ланос». Мужчина забрал почти две тысячи рублей и сбежал.



- Через несколько часов 45-летнего подозреваемого задержали, - отметили в ведомстве. - Ранее горожанин отбывал наказание за мошенничество, сбыт наркотиков и грабеж.