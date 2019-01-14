В центре Ростова огромное дерево упало на припаркованные машины



В Ростове в центре города на припаркованные автомобили упало огромное дерево. ЧП произошло на улице Социалистической напротив здания Академии строительства и архитектуры.



Дерево росло за забором учебного заведения. Падая, ветви и ствол перекинулись через тротуар и обрушились на стоявшие вдоль дороги «Шкоду» и «Мазду», а также задели проезжавший «Порш Кайен».







К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Автомобили получили повреждения.



