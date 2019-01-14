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В центре Ростова огромное дерево упало на припаркованные машины

В центре Ростова огромное дерево упало на припаркованные машины
В Ростове в центре города на припаркованные автомобили упало огромное дерево. ЧП произошло на улице Социалистической напротив здания Академии строительства и архитектуры.

Дерево росло за забором учебного заведения. Падая, ветви и ствол перекинулись через тротуар и обрушились на стоявшие вдоль дороги «Шкоду» и «Мазду», а также задели проезжавший «Порш Кайен».

В центре Ростова огромное дерево упало на припаркованные машины

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал. Автомобили получили повреждения.

В центре Ростова огромное дерево упало на припаркованные машины

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