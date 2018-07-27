В центре Ростова ночью сгорел «ВАЗ»





В Ростове 30 июля загорелся автомобиль. Машина воспламенилась около полуночи на улице М. Горького.



«ВАЗ-2108» загорелся рядом с домом № 85. Местные жители попытались сбить пламя огнетушителем, но их попытки не увенчались успехом. Огонь постепенно охватил весь автомобиль.



Из пожарной части, расположенной в одном квартале от места ЧП, прибыли спасатели.

- Причину возгорания установят в ходе дальнейшей проверки, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - В происшествии не пострадал.



К тушению привлекался один пожарный расчёт.