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В центре Ростова ночью сгорел «ВАЗ»

В центре Ростова ночью сгорел «ВАЗ»

В Ростове 30 июля загорелся автомобиль. Машина воспламенилась около полуночи на улице М. Горького.

«ВАЗ-2108» загорелся рядом с домом № 85. Местные жители попытались сбить пламя огнетушителем, но их попытки не увенчались успехом. Огонь постепенно охватил весь автомобиль.

Из пожарной части, расположенной в одном квартале от места ЧП, прибыли спасатели.
- Причину возгорания установят в ходе дальнейшей проверки, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области. - В происшествии не пострадал.

К тушению привлекался один пожарный расчёт.

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