В центре Ростова на проезжей части образовался глубокий провал



В центре Ростова на проезжей части образовался глубокий провал. ЧП случилось утром 7 июля на перекрестке улицы Темерницкой и переулка Семашко. На дороге появились трещины, и провалился асфальт. Яма образовалась прямо по центру дорожного перехода.



Рядом с дырой поставили 5-литровую бутылку. Провал в дорожном покрытии может стать причиной аварий.



Напомним, в центре Ростова 31 мая иномарка угодила в яму на дороге. Тогда инцидент произошел на пересечении улиц Соколова и Лермонтовской.

