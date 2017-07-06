В центре Ростова на проезжей части образовался глубокий провал
В центре Ростова на проезжей части образовался глубокий провал. ЧП случилось утром 7 июля на перекрестке улицы Темерницкой и переулка Семашко. На дороге появились трещины, и провалился асфальт. Яма образовалась прямо по центру дорожного перехода.
Рядом с дырой поставили 5-литровую бутылку. Провал в дорожном покрытии может стать причиной аварий.
Напомним, в центре Ростова 31 мая иномарка угодила в яму на дороге. Тогда инцидент произошел на пересечении улиц Соколова и Лермонтовской.