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В центре Ростова-на-Дону рухнули строительные леса

В центре Ростова-на-Дону рухнули строительные леса
В Ростове на проспекте Семашко рухнули строительные леса. Происшествие случилось днем 8 февраля.

Из-за сильного ветра шаткая конструкция упала на проезжую часть, перегородив проезд транспорту. Стоит отметить, что реставрация дома, откуда упали леса, должна была завершиться еще летом 2017 года, однако подрядчик своевременно не отремонтировал крышу и фасад. Работы остановились, а строительные леса с брезентом так никто и не убрал.

В плохую погоду металлическая конструкция постоянно шаталась на ветру. Днем 8 февраля леса не выдержали и рухнули прямо на проезжую часть, едва не задев прохожих.

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